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11:31 (мск), источник: VLADNEWS

Уникальный пожар произошел во Владивостоке

Горела трехкомнатная квартира местной «Коробочки».

Источник: VLADNEWS

Уникальный в своем роде пожар случился сегодня, 8 октября, во Владивостоке на улице Нейбута, 33. Корреспонденту РИА VladNews удалось побывать на месте событий.

Сигнал о сильном задымлении поступил на пульт пожарной охраны в 14−05. На место прибыло 3 пожарных автомобиля. Чтобы попасть в квартиру на 5 этаже пожарникам пришлось раскладывать лестницы, разбивать окна с обоих сторон дома. Но главный «сюрприз» ждал внутри квартиры: она была захламлена до такой степени, что не было возможности сделать и шага: пожарных встретила свалка Горностая в масштабах 3-комнатной квартиры. Горы вещей (одежда, сумки, обувь, техника и прочее) пришлось выкидывать прямо из окон и в подъезд, чтобы иметь возможность просто пробраться в другие комнаты и начать проливку всей квартиры.

По словам соседей, в этой квартире проживает пожилая женщина, которая собирает вещи на улице и помойках, складирует их дома, а потом якобы их продает. Ей около 75 лет и с ней проживает сын, который постоянного заработка не имеет. Соседи неоднократно обращались в различные инстанции, сообщали о данной семье и свалке, которую они устроили на территории квартиры. Но везде получали отказ.

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