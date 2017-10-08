Уникальный пожар произошел во Владивостоке

Источник: VLADNEWS

Уникальный в своем роде пожар случился сегодня, 8 октября, во Владивостоке на улице Нейбута, 33. Корреспонденту РИА VladNews удалось побывать на месте событий.

Сигнал о сильном задымлении поступил на пульт пожарной охраны в 14−05. На место прибыло 3 пожарных автомобиля. Чтобы попасть в квартиру на 5 этаже пожарникам пришлось раскладывать лестницы, разбивать окна с обоих сторон дома. Но главный «сюрприз» ждал внутри квартиры: она была захламлена до такой степени, что не было возможности сделать и шага: пожарных встретила свалка Горностая в масштабах 3-комнатной квартиры. Горы вещей (одежда, сумки, обувь, техника и прочее) пришлось выкидывать прямо из окон и в подъезд, чтобы иметь возможность просто пробраться в другие комнаты и начать проливку всей квартиры.