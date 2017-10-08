В Шахтах в ДТП погибла женщина и пострадали еще два человека
В Шахтах в вечером в субботу, 7 октября, на автодороге «Артем-Центр» произошла авария, в результате которой двое человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает
В Шахтах в вечером в субботу, 7 октября, на автодороге «Артем-Центр» произошла авария, в результате которой двое человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает
По предварительным данным, 30-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos.
В результате ДТП водитель и два пассажира Chevrolet Lanos пострадали, а пассажирка автомобиля Opel Astra погибла. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.