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10:54 (мск), источник: Городской репортер

В Шахтах в ДТП погибла женщина и пострадали еще два человека

В Шахтах в вечером в субботу, 7 октября, на автодороге «Артем-Центр» произошла авария, в результате которой двое человек пострадали и один погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos.

В результате ДТП водитель и два пассажира Chevrolet Lanos пострадали, а пассажирка автомобиля Opel Astra погибла. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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