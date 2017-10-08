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20:30 (мск), источник: НИА Самара

Ночью в Сызрани под землю провалилась Lada Granta

На этом месте недавно была вырыта траншея и проложен кабель.

Вероятно, водитель легковушки не заметил опасный участок, либо посчитал, что проскочит его.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошёл 7 октября около 23:00 на улице Московская в районе торгового центра «Москва» около автомобильного моста. Там автомобиль Lada Granta на полном ходу уткнулся в траншею.

Также пользователи поясняют: на этом месте недавно была вырыта траншея и проложен кабель. После завершения работ раскопанное место заасфальтировать не успели.

Ко всему прочему, в субботу целые сутки в городе шёл проливной дождь, который существенно размыл траншею. Вероятно, водитель легковушки либо не заметил опасный участок, либо посчитал, что проскочит его.

В результате автомобиль увяз в грязи, и самостоятельно вызволить машину из траншеи водитель уже не мог. Судя по фотографиям, значительных повреждений легковушка не получила, пишет КТВ-Луч.

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