Ночью в Сызрани под землю провалилась Lada Granta

Вероятно, водитель легковушки не заметил опасный участок, либо посчитал, что проскочит его.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошёл 7 октября около 23:00 на улице Московская в районе торгового центра «Москва» около автомобильного моста. Там автомобиль Lada Granta на полном ходу уткнулся в траншею.

Также пользователи поясняют: на этом месте недавно была вырыта траншея и проложен кабель. После завершения работ раскопанное место заасфальтировать не успели.

Ко всему прочему, в субботу целые сутки в городе шёл проливной дождь, который существенно размыл траншею. Вероятно, водитель легковушки либо не заметил опасный участок, либо посчитал, что проскочит его.