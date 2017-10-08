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11:25 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале дорожники облили битумом десятки автомобилей

На трассе «Екатеринбург — Челябинск» десятки автомобилей пострадали от действий дорожников.

Их испачкала спецмашина, распылявшая битумную эмульсию, сообщили в воскресенье в соцсетях очевидцы происшествия.

— Инцидент произошел в субботу на трассе Екатеринбург-Челябинск, — сообщил в группе «Типичный Екатеринбург» один из свидетелей ЧП Арсений Тарасенко. — Дорожные рабочие ехали по обочине на спецавтомобиле навстречу потоку со включенным распылением гудрона и поливали им встречные машины. Распылитель был поднят вверх, поэтому фонтан гудрона заливал по крышу даже крупные грузовики. Водители сразу останавливались, так как продолжать движение дальше было невозможно. Пострадало не менее 40 машин.

Позже дорожники объяснили, что не заметили, как под «полив» попадают встречные автомобили. Исходящий от горячего гудрона столб пара им тоже в глаза не бросился. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предложили всем пострадавшим вернуться в Сысерть и дать письменные объяснения.

По словам Арсения Тарасенко, после произошедшего виновники ЧП позвонили своему руководству. Однако прибывший на место происшествия механик предложил забыть о произошедшем, получив от него по две тысячи рублей на услуги автомойки.

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