На Урале дорожники облили битумом десятки автомобилей
На трассе «Екатеринбург — Челябинск» десятки автомобилей пострадали от действий дорожников.
На трассе «Екатеринбург — Челябинск» десятки автомобилей пострадали от действий дорожников.
Их испачкала спецмашина, распылявшая битумную эмульсию, сообщили в воскресенье в соцсетях очевидцы происшествия.
— Инцидент произошел в субботу на трассе
Позже дорожники объяснили, что не заметили, как под «полив» попадают встречные автомобили. Исходящий от горячего гудрона столб пара им тоже в глаза не бросился. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предложили всем пострадавшим вернуться в Сысерть и дать письменные объяснения.
По словам Арсения Тарасенко, после произошедшего виновники ЧП позвонили своему руководству. Однако прибывший на место происшествия механик предложил забыть о произошедшем, получив от него по две тысячи рублей на услуги автомойки.