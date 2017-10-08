Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
Гагарина полностью обнажилась для обложки сингла
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Раскрыт секрет внешней привлекательности
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
15Стрельба в Лас-Вегасе
11:17 (мск), источник: ЮГА.ру

В полиции опровергли информацию об обстреле трамвая в Краснодаре

Трамвай № 8, фотографии которого с разбитым стеклом появились в соцсетях и краснодарских СМИ, обстрелян не был.

По свидетельствам очевидцев, на которые ссылались паблики в соцсетях, вечером 7 октября неизвестные обстреляли трамвай, двигавшийся в районе Чистяковской рощи. Пассажиры услышали удар, после чего осыпалось одно из стекол вагона.

«При ближайшем рассмотрении оказалось, что стекло пробито пулей. Стрелявших видели убегающими в подземный переход», — говорится в сообщении.

«Обстрела трамвая не было. Сообщение к нам поступило о том, что на пересечении Офицерской и Коммунаров в трамвае № 8 разбили стекло, — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. — Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили водителя трамвая, кондуктора, которые пояснили, что несколько подростков 16−17 лет кинули в окно камень и убежали».

Сейчас, по его словам, по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности молодых людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
Несогласованные акции оппозиции прошли в городах России
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь