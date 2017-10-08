В полиции опровергли информацию об обстреле трамвая в Краснодаре

По свидетельствам очевидцев, на которые ссылались паблики в соцсетях, вечером 7 октября неизвестные обстреляли трамвай, двигавшийся в районе Чистяковской рощи. Пассажиры услышали удар, после чего осыпалось одно из стекол вагона.

«Обстрела трамвая не было. Сообщение к нам поступило о том, что на пересечении Офицерской и Коммунаров в трамвае № 8 разбили стекло, — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. — Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили водителя трамвая, кондуктора, которые пояснили, что несколько подростков 16−17 лет кинули в окно камень и убежали».