В полиции опровергли информацию об обстреле трамвая в Краснодаре
Трамвай № 8, фотографии которого с разбитым стеклом появились в соцсетях и краснодарских СМИ, обстрелян не был.
Трамвай № 8, фотографии которого с разбитым стеклом появились в соцсетях и краснодарских СМИ, обстрелян не был.
По свидетельствам очевидцев, на которые ссылались паблики в соцсетях, вечером 7 октября неизвестные обстреляли трамвай, двигавшийся в районе Чистяковской рощи. Пассажиры услышали удар, после чего осыпалось одно из стекол вагона.
«При ближайшем рассмотрении оказалось, что стекло пробито пулей. Стрелявших видели убегающими в подземный переход», — говорится в сообщении.
«Обстрела трамвая не было. Сообщение к нам поступило о том, что на пересечении Офицерской и Коммунаров в трамвае № 8 разбили стекло, — рассказал порталу Юга.ру руководитель
Сейчас, по его словам, по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности молодых людей.