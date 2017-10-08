Синоптики: ураган «Нэйт» достиг побережья штата Миссисипи
МИНСК, 8 окт — Sputnik. Превратившийся из тропического шторма в ураган «Найт» достиг города Билокси, штат Миссисипи в США, передает Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).
МИНСК, 8 окт — Sputnik. Превратившийся из тропического шторма в ураган «Найт» достиг города Билокси, штат Миссисипи в США, передает Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).
Метеорологи сообщили, что стихия уже обрушилась на прибрежный город и продвигается на север. Скорость ветра при этом достигает 140 километра в час.
Ранее в трех штатах — Миссисипи, Луизиане и Флориде — был объявлен режим ЧП в связи с приближением «Нэйта».
В связи с ураганом американские нефтяники временно свернули практически всю добычу «черного золота» и газа в Мексиканском заливе
Ранее «Нэйт» уже прокатился по нескольким странам Центральной Америки, в результате разгула стихии погибли более 20 человек.