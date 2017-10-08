Синоптики: ураган «Нэйт» достиг побережья штата Миссисипи

Метеорологи сообщили, что стихия уже обрушилась на прибрежный город и продвигается на север. Скорость ветра при этом достигает 140 километра в час.

Ранее в трех штатах — Миссисипи, Луизиане и Флориде — был объявлен режим ЧП в связи с приближением «Нэйта».

В связи с ураганом американские нефтяники временно свернули практически всю добычу «черного золота» и газа в Мексиканском заливе из-за соображений безопасности.