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11:28 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: ураган «Нэйт» достиг побережья штата Миссисипи

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Превратившийся из тропического шторма в ураган «Найт» достиг города Билокси, штат Миссисипи в США, передает Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).

Метеорологи сообщили, что стихия уже обрушилась на прибрежный город и продвигается на север. Скорость ветра при этом достигает 140 километра в час.

Ранее в трех штатах — Миссисипи, Луизиане и Флориде — был объявлен режим ЧП в связи с приближением «Нэйта».

В связи с ураганом американские нефтяники временно свернули практически всю добычу «черного золота» и газа в Мексиканском заливе из-за соображений безопасности.

Ранее «Нэйт» уже прокатился по нескольким странам Центральной Америки, в результате разгула стихии погибли более 20 человек.

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