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16:03 (мск), источник: Восток Медиа

Мошенники обчистили банковские карты жителей Комсомольска-на-Амуре

Владельцы пластиковых носителей поплатились за свою беспечность.

Следователи Комсомольска-на-Амуре раскрыли несколько краж с банковских карт. Почти все злоумышленники действовали по одной схеме, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Причастность троих местных жителей к кражам с банковских карт на сумму более 200 тысяч рублей установили сотрудники следственных органов УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.

Так, по данным пресс-службы ведомства, 49-летний житель города юности просто запомнил пин-код банковской карты своего товарища в тот момент, когда тот расплачивался в кафе. Когда владелец карты напился, его товарищ просто забрал карту, снял деньги и потратил их.

По такому же сценарию развивался и второй эпизод — преступник похитил карточку и снял с неё деньги, пока её обладатель был в состоянии алкогольного опьянения.

Почти аналогичным способом действовала ещё одна преступница. Знакомый передал ей карту и пароль для того, чтобы она заплатила за покупку в магазине. Злоумышленница же просто сняла все деньги и потратила их на ремонт машины.

В итоге все преступники стали фигурантами уголовных дел. Речь идёт о 2 части 158 статьи УК РФ — кража. Материалы дел с обвинительными заключениями следователи передали в суд. Сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения суда.

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