Мошенники обчистили банковские карты жителей Комсомольска-на-Амуре
Владельцы пластиковых носителей поплатились за свою беспечность.
Владельцы пластиковых носителей поплатились за свою беспечность.
Следователи
Причастность троих местных жителей к кражам с банковских карт на сумму более 200 тысяч рублей установили сотрудники следственных органов УМВД России по
Так, по данным
По такому же сценарию развивался и второй эпизод — преступник похитил карточку и снял с неё деньги, пока её обладатель был в состоянии алкогольного опьянения.
Почти аналогичным способом действовала ещё одна преступница. Знакомый передал ей карту и пароль для того, чтобы она заплатила за покупку в магазине. Злоумышленница же просто сняла все деньги и потратила их на ремонт машины.
В итоге все преступники стали фигурантами уголовных дел. Речь идёт о 2 части 158 статьи УК РФ — кража. Материалы дел с обвинительными заключениями следователи передали в суд. Сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения суда.