19-летний южноуралец пропал по дороге с работы в Еманжелинске

Родственники и волонтёры в Еманжелинске ищут 19-летнего молодого человека, который пропал по дороге с работы домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Парень выехал на попутной машине из деревни Еманжелинка 6 октября, но дома до сих пор не появился. Известно, что в день пропажи около 17:30 он вышел из автомобиля на остановке у супермаркета, и пошёл дальше пешком. Телефон южноуральца отключен.

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