19-летний южноуралец пропал по дороге с работы в Еманжелинске
Молодой человек ехал на попутной машине.
Молодой человек ехал на попутной машине.
Родственники и волонтёры в Еманжелинске ищут 19-летнего молодого человека, который пропал по дороге с работы домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».
Парень выехал на попутной машине из деревни Еманжелинка 6 октября, но дома до сих пор не появился. Известно, что в день пропажи около 17:30 он вышел из автомобиля на остановке у супермаркета, и пошёл дальше пешком. Телефон южноуральца отключен.
Молодой человек с серыми глазами и русыми волнистыми волосами был одет в чёрную куртку, синие с потёртостями джинсы, синюю с яркими вставками мастерку и серую вязаную шапку. Всех, кто может