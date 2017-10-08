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15:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

19-летний южноуралец пропал по дороге с работы в Еманжелинске

Молодой человек ехал на попутной машине.

Родственники и волонтёры в Еманжелинске ищут 19-летнего молодого человека, который пропал по дороге с работы домой, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Парень выехал на попутной машине из деревни Еманжелинка 6 октября, но дома до сих пор не появился. Известно, что в день пропажи около 17:30 он вышел из автомобиля на остановке у супермаркета, и пошёл дальше пешком. Телефон южноуральца отключен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодой человек с серыми глазами и русыми волнистыми волосами был одет в чёрную куртку, синие с потёртостями джинсы, синюю с яркими вставками мастерку и серую вязаную шапку. Всех, кто может что-либо знать о его местоположении, просят связаться с волонтёрами или обратиться в полицию.

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