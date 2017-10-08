Воронежцы сняли на видео мчащийся по городу дымящийся ПАЗ
Вчера, 7 октября, в паблике «Типичный Воронеж» появилось видео с необычной маршруткой. Автобус № 15, двигаясь по кольцу в районе
Вчера, 7 октября, в паблике «Типичный Воронеж» появилось видео с необычной маршруткой. Автобус № 15, двигаясь по кольцу в районе
Воронежцы сняли, как ПАЗик начинает дымиться, от него идут сначала маленькие, а затем большие клубы пара. Через несколько секунд дымовая завеса скрывает автомобили, возникшие на пути маршрутки. Водитель автобуса решает продолжить движение, несмотря на неисправность, и вскоре исчезает из кадра.
В Сети обсуждают версии произошедшего. Правда, все они носят шуточный характер. Так, один из
— Улучшим экологию в городе, говорили они, пересадим воронежцев на общественный транспорт, говорили они… — прокомментировал
— Просто ПАЗик поехал на кладбище. У каждого свой конец. Этот решил сдохнуть красиво, с дымком! — пошутил Автоген Плюс.
— Это включен