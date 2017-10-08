Воронежцы сняли на видео мчащийся по городу дымящийся ПАЗ

Воронежцы сняли, как ПАЗик начинает дымиться, от него идут сначала маленькие, а затем большие клубы пара. Через несколько секунд дымовая завеса скрывает автомобили, возникшие на пути маршрутки. Водитель автобуса решает продолжить движение, несмотря на неисправность, и вскоре исчезает из кадра.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=25791701&id=456239066&hash=6038be064d320dff&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети обсуждают версии произошедшего. Правда, все они носят шуточный характер. Так, один из интернет-пользователей предположил, что это не маршрутка, а вейп-машина, другой — что автобус был заправлен дедовским самогоном, третий — что ПАЗик на дровах.

— Улучшим экологию в городе, говорили они, пересадим воронежцев на общественный транспорт, говорили они… — прокомментировал интернет-пользователь Стикс Жигуль.

— Просто ПАЗик поехал на кладбище. У каждого свой конец. Этот решил сдохнуть красиво, с дымком! — пошутил Автоген Плюс.