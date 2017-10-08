Жительница Костанайской области заплатит 34 тысячи тенге за то, что напилась и избила свою пожилую мать

33-летняя женщина со своими 2 детьми жила в доме матери. Как пояснили в суде, женщина «злоупотребляла спиртными напитками», нигде не работала и за детьми не следила.

«17 сентября этого года около девяти часов вечера, находясь дома, П. нанесла телесные повреждения своей пожилой матери. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков лица, обеих верхних конечностей, правой поясничной области, резаной раны пальца, причинившие легкий вред здоровью», — сообщили в суде.