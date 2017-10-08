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12:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Жительница Костанайской области заплатит 34 тысячи тенге за то, что напилась и избила свою пожилую мать

В посёлке Затобольск Костанайской области женщина, напившись, избила свою мать, передаёт ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

33-летняя женщина со своими 2 детьми жила в доме матери. Как пояснили в суде, женщина «злоупотребляла спиртными напитками», нигде не работала и за детьми не следила.

«17 сентября этого года около девяти часов вечера, находясь дома, П. нанесла телесные повреждения своей пожилой матери. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей обнаружены телесные повреждения в виде кровоподтеков лица, обеих верхних конечностей, правой поясничной области, резаной раны пальца, причинившие легкий вред здоровью», — сообщили в суде.

Но женщина своей вины так не и признала и мириться с матерью отказалась. В итоге суд привлек ее к административной ответственности и штрафу в 34 тысячи тенге.

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