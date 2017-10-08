В Уштобе женщина напала на полицейского

Выяснилось, что инцидент произошел в одной из уштобинских гостиниц, в которую были вызваны полицейские по поводу учиненного постояльцами шума.

Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двух нарушителей — мужчину и женщину, находившихся в изрядном алкогольном подпитии.

«Нарушительница, оказавшаяся 26-летней местной жительницей, находясь в агрессивном состоянии, набросилась с кулаками на одного из патрульных. Сорвав погоны, повредила ему униформу, кидалась в полицейских различными предметами и расцарапала лицо. В итоге задержанную пару поместили в медвытрезвитель. После их отрезвления, нарушителей доставили для дачи показаний в Каратальский РОВД» — рассказали в областной полиции.

Уточняется, что уголовное преследование пока грозит лишь женщине, так как ее спутник, несмотря на аналогичное состояние, не выказывал столь бурную агрессию.