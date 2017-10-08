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13:41 (мск), источник: Kazinform

Убийство 24-летней давности раскрыли в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Североказахстанские полицейские уделяют большое внимание раскрытию ранее совершенных преступлений, относящихся к категории «прошлых лет», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Источник: Reuters

По словам первого заместителя начальника департамента полковника полиции Думана Таева, сотрудники криминальной полиции раскрыли 3 особо тяжких преступления: убийство, совершенное в 1993 году в Тайыншинском районе; покушение на убийство, совершенное в 1988 году в Айыртауском районе и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, раскрыто 26 тяжких преступлений. В том числе 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбойных нападения, 8 грабежей.

«Одним из тяжких преступлений, работа по которому не прекращалась ни на один день, стало разбойное нападение в районе имени М. Жумабаева, совершенное в июне 2016 года. Двое неизвестных лиц в масках совершили нападение на дом жителя села Октябрьское. Они избили, связали и спрятали в погреб хозяина дома. Их добычей стали похищенные из сейфа деньги, два охотничьих ружья, пневматическая винтовка, патронташ с патронам. В течение нескольких суток оперативники и спасатели резали лед на озере, ныряли в ледяную воду, чтобы добыть вещдоки — утопленное преступниками оружие. И ведь нашли же. Двоих жителей райцентра Булаево приговорили к длительным срокам заключения», — рассказали в пресс-службе.

Всего с начала года раскрыто 627 преступлений, совершенных в прошлые годы. Это на 42,5% больше, чем в 2016 году.

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