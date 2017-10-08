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13:58 (мск), источник: Meduza

Австралийская полиция год руководила одним из крупнейших сайтов с детской порнографией

Полиция Австралии тайно управляла одним из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией в рамках операции по выявлению и поимке педофилов.

Узнать об этом удалось журналистам норвежского издания VG, которые вели собственное расследование деятельности сайта Childs Play, который существовал в анонимном сегменте интернета. В январе 2017 года журналисты выяснили, что сайтом руководят сотрудники полиции австралийского штата Квинсленд.

Как выяснилось в ходе расследования, осенью 2016 года австралийская полиция установила личность руководителя Childs Play Бенжамина Фолкнера, которого в то время арестовали в США за изнасилование 4-летней девочки. Сейчас он отбывает пожизненное наказание. Полицейские сумели взять сайт под свой контроль и тайно поддерживали его деятельность таким образом, чтобы посетители не догадались о перемене.

Согласно принятой на сайте традиции, его основатель раз в месяц писал обращение на форуме. Таким образом посетители понимали, что сайт не был раскрыт полицией. Австралийские полицейские стали писать такие посты и, как и сам Фолкнер, сопровождать из снимками насилия над детьми. Австралийское законодательство разрешает полицейским заниматься подобной деятельностью.

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В сентябре 2017 года сайт был закрыт. На нем были зарегистрированы около миллиона человек, число активных пользователей составляло 3−4 тысячи человек. Не менее ста из них занимались производством детской порнографии.

Как утверждают в полиции Квинсленда, операция привела к заведению уголовных дел в десятке других стран, а также позволила задержать насильников и спасти детей, задействованных в производстве порнографии. Точных данных об арестах полиция не раскрывает.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 декабря 2016© Ньюстюб
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