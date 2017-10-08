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15:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы вспоминают жертв аварии с автомобилем скорой помощи

ДТП унесло жизни водителя, молодого фельдшера и маленького пациента.

Челябинцы 8 октября вспоминают жертв страшной аварии с участием автомобиля скорой помощи, в котором погибли водитель медицинской машины, молодой фельдшер и 10-месячный пациент, запись с соболезнованиями горожане разместили в соцсети.

«Скорую помощь можно любить, можно ненавидеть. Но стоит почтить память невинно погибших год назад людей и помнить, что за руль можно садиться только трезвым! Светлая память погибшим…», — говорится в сообщении.

В комментариях к записи горожане выражают соболезнования родственникам жертв аварии.

Напомним, ровно год назад на Свердловском тракте столкнулись Honda Civic под управлением 27-летнего Александра Филина и скорая, которая везла в больницу мальчика с матерью. Медицинский автомобиль вылетел с дороги, ударился о столб и буквально развалился на части. 60-летний водитель Сергей Федерягин и 25-летний фельдшер Влад Исламов скончались на месте, Маленького пациента успели довезти до больницы, но в реанимации он умер. 22-летняя фельдшер Елизавета Гроза выжила, получив тяжёлые травмы, спасли и маму мальчика. У виновника аварии диагностировали перелом позвоночника и рёбер, в течение следствия и суда Александр Филин находился в медчасти ГУФСИН. На следующий день по всей стране «плакали» скорые — медики включали сирены в память о погибших коллегах.

Александра Филина суд приговорил в 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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