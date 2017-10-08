Спасатели рассылают приморцам сообщения с предупреждением

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За сутки в Приморье локализовали 23 лесных пожара в семи муниципалитетах на площади почти 500 гектаров. Ещё на 61 участке огонь продолжает распространяться. В некоторых районах уже действует особый противопожарный режим, а жители края получают смс-сообщения с предупреждениями, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации краевого департамента гражданской защиты, победить огонь удалось на участках в Дальнереченском, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Чугуевском, Тернейском районах и Дальнегорском городском округе.

При этом в крае продолжает действовать ещё 61 лесной пожар на общей площади более 1600 гектаров в 11 муниципалитетах. К ликвидации стихии привлечены почти 400 человек и более 70 единиц техники, в том числе две группы краевых спасателей и добровольцы.

В операциях также принимают участие два самолёта МЧС, за один день сбросившие более 130 тонн воды на горящие леса в Кавалеровском и Тернейском районах.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском, а также в Артёмовском и Владивостокском городских округах был введён особый противопожарный режим. Режим ЧС муниципального уровня объявлен в Кавалеровском районе.

Кроме того, передаёт пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю, из-за сложившейся лесопожарной обстановки на территории края введён режим функционирования повышенной готовности.