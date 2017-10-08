В Пермском крае пропал 25-летний молодой человек

В Соликамске разыскивают 25-летнего Олега Мальцева. В ночь с 4 на 5 октября он вышел от друга, с тех пор его никто не видел.

По словам друга, вышел от него в 2 часа ночи с 4 на 5 октября. Домой он так и не вернулся. При себе у молодого человека был телефон марки iPhone и ноутбук в кейсе. Его девушка Мария рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что молодой человек всегда предупреждал, где находится.