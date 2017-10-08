В Пермском крае пропал 25-летний молодой человек
В ночь с 4 на 5 октября он вышел от друга, с тех пор его никто не видел.
В ночь с 4 на 5 октября он вышел от друга, с тех пор его никто не видел.
В Соликамске разыскивают 25-летнего Олега Мальцева. В ночь с 4 на 5 октября он вышел от друга, с тех пор его никто не видел.
По словам друга, вышел от него в 2 часа ночи с 4 на 5 октября. Домой он так и не вернулся. При себе у молодого человека был телефон марки iPhone и ноутбук в кейсе. Его девушка Мария рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что молодой человек всегда предупреждал, где находится.
Олег был одет в лёгкий комуфляжный костюм, тельняшку и черные кроссовки фирмы Adidas. Его приметы: рост примерно 175 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.