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15:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае пропал 25-летний молодой человек

В ночь с 4 на 5 октября он вышел от друга, с тех пор его никто не видел.

В Соликамске разыскивают 25-летнего Олега Мальцева. В ночь с 4 на 5 октября он вышел от друга, с тех пор его никто не видел.

По словам друга, вышел от него в 2 часа ночи с 4 на 5 октября. Домой он так и не вернулся. При себе у молодого человека был телефон марки iPhone и ноутбук в кейсе. Его девушка Мария рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье», что молодой человек всегда предупреждал, где находится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олег был одет в лёгкий комуфляжный костюм, тельняшку и черные кроссовки фирмы Adidas. Его приметы: рост примерно 175 сантиметров, волосы тёмные, глаза карие.

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