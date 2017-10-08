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20:38 (мск), источник: Volga News

Под Сызранью белгородская фура, уходя от вылетевшей на «встречку» легковушки, завалилась на бок

В воскресенье, 8 октября, рано утром под Сызранью на 905 км трассы М-5 «Урал» перевернулась фура DAF.

ДТП произошло в районе поворота в сторону Октябрьска. Три большегруза с номерами Белгородской области следовали в сторону Москвы. Со слов водителя первой машины, на тот момент еще не рассвело и дорога делала «слепой» вираж, когда неожиданно выехавшая на обгон легковушка стала выходить ему в лоб. Водитель фуры попытался уйти от столкновения и принял вправо, в результате полуприцеп большегруза занесло в кювет, а автопоезд перевернулся на бок, сообщает syzran-small.ru.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Легковая машина, спровоцировавшая аварию, не остановилась и уехала. Примечательно, что в этом месте проходит сплошная линия дорожной разметки, так что обгонять здесь было нельзя. Как отметили белгородские дальнобойщики, водители в Самарской области безобразные.

В настоящий момент белгородцы ждут спецтехнику, чтобы вернуть свой DAF в вертикальное положение и оценить повреждения фуры.

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