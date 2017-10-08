Под Сызранью белгородская фура, уходя от вылетевшей на «встречку» легковушки, завалилась на бок

ДТП произошло в районе поворота в сторону Октябрьска. Три большегруза с номерами Белгородской области следовали в сторону Москвы. Со слов водителя первой машины, на тот момент еще не рассвело и дорога делала «слепой» вираж, когда неожиданно выехавшая на обгон легковушка стала выходить ему в лоб. Водитель фуры попытался уйти от столкновения и принял вправо, в результате полуприцеп большегруза занесло в кювет, а автопоезд перевернулся на бок, сообщает syzran-small. ru.