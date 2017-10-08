Двух пешеходов сбила иномарка в Новосибирске

— На место ДТП прибыли два автомобиля реанимации. По словам подписчицы, одного пострадавшего укладывали на носилки врачи скорой помощи. Информации о других пострадавших нет, — сообщается в группе «АСТ-54».

После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило на тротуар. По предварительной информации, травмы получили двое пешеходов. Водители машин не пострадали, уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.