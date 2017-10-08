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14:54 (мск), источник: VN.ru

Двух пешеходов сбила иномарка в Новосибирске

Кроссовер Mitsubishi Outlander и седан Nissan Bluebird столкнулись на пересечении улиц Адриена Лежена и Кошурникова сегодня, восьмого октября. Mitsubishi отбросило на тротуар, двое пешеходов получили травмы.

— На место ДТП прибыли два автомобиля реанимации. По словам подписчицы, одного пострадавшего укладывали на носилки врачи скорой помощи. Информации о других пострадавших нет, — сообщается в группе «АСТ-54».

После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило на тротуар. По предварительной информации, травмы получили двое пешеходов. Водители машин не пострадали, уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 30 сентября четыре автомобилястолкнулись ночью на улице Большевистской в Новосибирске. Женщина за рулем Toyota Corolla не справилась с управлением и на светофоре собрала три автомобиля. Двое людей госпитализированы. Водитель «Мерседеса» и пассажирка «Короллы» были госпитализированы с травмами различной степени. Виновница ДТП от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказалась.

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