Соцсети: в Перми неизвестный стрелял в автобус
Пассажиры автобуса № 8 услышали выстрел, после чего увидели, что в салоне разбито стекло.
Пассажиры автобуса № 8 услышали выстрел, после чего увидели, что в салоне разбито стекло.
Неизвестный стрелял в автобус № 8 в Кировском районе Перми, рассказали очевидцы в социальных сетях. Пассажиры услышали выстрел, после чего увидели, что в салоне разбито стекло.
По сообщениям свидетелей, ЧП произошло 7 октября около 19.00 в Закамске. Очевидцы услышали выстрел, а затем увидели, что разбито боковое стекло автобуса. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
«В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети», — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Пермскому краю.