Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
14:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: в Перми неизвестный стрелял в автобус

Пассажиры автобуса № 8 услышали выстрел, после чего увидели, что в салоне разбито стекло.

Неизвестный стрелял в автобус № 8 в Кировском районе Перми, рассказали очевидцы в социальных сетях. Пассажиры услышали выстрел, после чего увидели, что в салоне разбито стекло.

По сообщениям свидетелей, ЧП произошло 7 октября около 19.00 в Закамске. Очевидцы услышали выстрел, а затем увидели, что разбито боковое стекло автобуса. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

«В настоящее время полиция проводит проверку, направленную на установление достоверности информации, размещенной в социальной сети», — прокомментировали инцидент в ГУ МВД по Пермскому краю.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Он же не заразный». В гимназию Липецка не взяли ученика, больного раком
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Власти назвали стоимость программы реновации
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь