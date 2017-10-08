Полицейские просят помощи в опознании обнаруженного в лесу в Сосновском районе Нижегородской области трупа

Согласно информации, скелетированный труп мужчины был обнаружен 1 октября неподалеку от с. Селитьба. Возраст мужчины, предположительно, был не более 30 лет. Давность смерти может составлять от трех месяцев до более, чем одного года. Был одет: куртка-ветровка черного цвета с надписью на иностранном языке справа, джинсы серого цвета, футболка серого (белого) цвета, трусы бело-синего цвета, ботинки летние кожаные черного цвета 42 размера.