Полицейские просят помощи в опознании обнаруженного в лесу в Сосновском районе Нижегородской области трупа

Согласно информации, скелетированный труп мужчины был обнаружен 1 октября неподалеку от с. Селитьба. Возраст мужчины, предположительно, был не более 30 лет. Давность смерти может составлять от трех месяцев до более, чем одного года. Был одет: куртка-ветровка черного цвета с надписью на иностранном языке справа, джинсы серого цвета, футболка серого (белого) цвета, трусы бело-синего цвета, ботинки летние кожаные черного цвета 42 размера.
«При внешнем осмотре трупа мужчины в кармане джинсов слева была обнаружена икона “Святой преподобный Сергий Радонежский чудотворец” размером 4 на 5 см, железный ключ с желтым чипом от домофона», — говорится в сообщении.
Всем, кому что-либо известно о личности данного мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8 (831) 742−64−70, +7904−042−349.