Бывший замглавы омского УМВД Клевакин вышел из колонии по УДО
Особую роль в праве на досрочное освобождение сыграло почти годовое пребывание в следственном изоляторе.
Особую роль в праве на досрочное освобождение сыграло почти годовое пребывание в следственном изоляторе.
Бывший заместитель начальника УМВД по Омской области Сергей Клевакин выходит на свободу. Как сообщает «Новый Омск», Советский районный суд Омска удовлетворил его ходатайство об
Право подать ходатайство Клевакин получил, когда отбыл более половины назначенного ему срока заключения — двух с половиной лет. Существенную часть этого срока — 11 месяцев Клевакин провёл в следственном изоляторе.
Главная новость по теме Бывшего замначальника омского УМВД Клевакина оправдали по делу о взятке.
Сергея Клевакина обвиняли в махинациях с недвижимостью на ведомственном аукционе УМВД в пользу его приятеля — бизнесмена Виктора Медведовского. От Медведовского, по версии следствия, полковник внутренней службы получил взятку за «помощь». Клевакин отрицал свою вину. Суд первой инстанции счёл обвинение недоказанным, и полковника оправдали. Прокуратура подала апелляцию. Дело пересмотрели. Клевакина признали виновным по всем статьям обвинения и приговорили к четырём годам строгого режима. Тогда апелляцию подала уже адвокат осуждённого Наталья Романовская. Омский областной суд согласился, что взятку Клевакин не брал, однако махинации с недвижимостью проворачивал. Приговор смягчили до двух с половиной лет общего режима. Клевакин и его адвокат пытались обжаловать приговор в кассации, но не смогли.