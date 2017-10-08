Бывший замглавы омского УМВД Клевакин вышел из колонии по УДО

Сергея Клевакина обвиняли в махинациях с недвижимостью на ведомственном аукционе УМВД в пользу его приятеля — бизнесмена Виктора Медведовского. От Медведовского, по версии следствия, полковник внутренней службы получил взятку за «помощь». Клевакин отрицал свою вину. Суд первой инстанции счёл обвинение недоказанным, и полковника оправдали. Прокуратура подала апелляцию. Дело пересмотрели. Клевакина признали виновным по всем статьям обвинения и приговорили к четырём годам строгого режима. Тогда апелляцию подала уже адвокат осуждённого Наталья Романовская. Омский областной суд согласился, что взятку Клевакин не брал, однако махинации с недвижимостью проворачивал. Приговор смягчили до двух с половиной лет общего режима. Клевакин и его адвокат пытались обжаловать приговор в кассации, но не смогли.