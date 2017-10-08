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15:19 (мск), источник: АиФ Казань

Автомобиль, ехавший на свадьбу, попал смертельное ДТП

23-летний пассажир свадебного кортежа погиб в Пестречинском районе.

Авария произошла в Пестречинском районе утром 7 октября возле поселка Иске-Юрт.

Столкнулись автомобили «Дэу Джентра» и «Лада» 12-й модели. От удара иномарка перевернулась и вылетела в кювет, 23-летний пассажир в ней погиб, сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на МЧС Татарстана. В машине сидели и другие гости, ехавшие на свадьбу. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, недавно в Татарстане ГИБДД запустила аэростат, чтобы пресекать нарушения правил обгона с выездом на встречную полосу. Именно эти ДТП являются наиболее частыми в республике.

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