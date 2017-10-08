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15:23 (мск), источник: Sputnik.by

BMW вылетел на встречную полосу на Тимирязева в Минске

Вечером 7 октября в Минске, на улице Тимирязева произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Audi-80.

Источник: Sputnik.by

«Водитель BMW, двигаясь по улице Тимирязева со стороны улицы Орловская в направлении улицы Радужная, во время движения не учел особенности транспортного средства и потерял контроль над управлением автомобиля. В результате выехал на полосу встречного движения через разделительную полосу», — рассказал Зараник.

Автомобиль Audi-80 от удара развернуло и отбросило на осветительную мачту. Водитель и пассажиры Audi оказались заблокированы в салоне. При помощи специального инструмента их извлекли спасатели. В аварии пострадали три человека, они доставлены в больницу Скорой помощи. Предварительно, водитель BMW был трезв.

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