Игровой автомат похитили из магазина в Шахтинске

Автомат принимал ставки в виде денег. Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги. Однако преступников заметили местные жители и стали задавать вопросы. Грабители тут же скрылись, бросив игровой автомат.