Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Учителя при власти
15:41 (мск), источник: Kazinform

Игровой автомат похитили из магазина в Шахтинске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Приехав в город Шахтинск из Караганды, двое мужчин вынесли из торгового зала игровой автомат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автомат принимал ставки в виде денег. Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги. Однако преступников заметили местные жители и стали задавать вопросы. Грабители тут же скрылись, бросив игровой автомат.

По информации пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области, задержаны подозреваемые, 1993 и 1978 годов рождения.

«Проводится досудебное расследование по статье 24−178 Уголовного кодекса “Попытка грабежа”», — сообщили в пресс-службе ДВД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пенсионер забил жену до смерти в Костанайской области
Полицейские нашли пропавшего грудного ребенка в Шымкенте
В Барселоне тысячи человек выступили против отделения Каталонии
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
В Москве горит строительный рынок
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь