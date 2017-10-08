Игровой автомат похитили из магазина в Шахтинске
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Приехав в город Шахтинск из Караганды, двое мужчин вынесли из торгового зала игровой автомат, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Приехав в город Шахтинск из Караганды, двое мужчин вынесли из торгового зала игровой автомат, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Автомат принимал ставки в виде денег. Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги. Однако преступников заметили местные жители и стали задавать вопросы. Грабители тут же скрылись, бросив игровой автомат.
По информации
«Проводится досудебное расследование по статье 24−178 Уголовного кодекса “Попытка грабежа”», — сообщили в