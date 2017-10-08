В Воронежской области в отношении избившей 5-летнюю дочь матери возбудили новое дело

Ребенка доставили в больницу 22 сентября. Медики диагностировали у девочки переломы рук и носа, а также сотрясение головного мозга и множество синяков по всему телу.

По версии следствия, с августа по 22 сентября 2017 года молодая женщина, «ложно понимая цели и методы воспитания, используя малозначительный повод», избивала малолетнюю дочь, нанося ей удары руками и ногами по различным частям тела.

Семья, в которой воспитывается девочка, не стояла на учете как неблагополучная. Однако тревожные сигналы в органы опеки были. Воспитатель детского сада заметила на теле малышки следы от побоев в 2015 году. После этого девочка перестала ходить в детсад, однако односельчане замечали побои на всех троих детях. По словам ребенка, днем 22 сентября она упала с качелей. «Я с качелей упала, мне мама так говорила», — эта фраза девочки насторожила сотрудников по делам несовершеннолетних.

Девочка живет в многодетной семье. Ее мать родила от своего 37-летнего сожителя еще двух детей: мальчику три года, девочке — полтора. Сейчас молодая женщина беременна двойней.

Инспектор ОМВД России по Бутурлиновскому району Воронежской области провела проверку. Сожитель женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с силой толкнул сотрудницу полиции в спину. Женщина упала и получила травмы. Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину. Он находится под подпиской о невыезде.