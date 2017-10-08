На строительном рынке «Синдика» горит экспозиция деревянных домов
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экспозиция деревянных домов горит на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экспозиция деревянных домов горит на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в
«На строительном рынке “Синдика” горит экспозиция домиков для продажи», — сказал сотрудник
Он добавил, что на место направился руководитель подмосковного главка МЧС Алексей Полетыкин.
Кроме экспозиции, на рынке также горит подземная парковка. В готовности к тушению находятся два вертолета.
«По уточненным данным, горит подземная автопарковка. Проводится эвакуация людей», — сказал сотрудник
По его словам, в готовности к тушению пожара находятся два вертолета Ка-32. «На месте работают пожарные Москвы и Московской области», — добавил он.