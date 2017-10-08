Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Секс сокращает жизнь
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Снайперы России установили мировой рекорд в дальности стрельбы
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Учителя при власти
16:21 (мск), источник: ТАСС

На строительном рынке «Синдика» горит экспозиция деревянных домов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Экспозиция деревянных домов горит на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«На строительном рынке “Синдика” горит экспозиция домиков для продажи», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что на место направился руководитель подмосковного главка МЧС Алексей Полетыкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме экспозиции, на рынке также горит подземная парковка. В готовности к тушению находятся два вертолета.

«По уточненным данным, горит подземная автопарковка. Проводится эвакуация людей», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в готовности к тушению пожара находятся два вертолета Ка-32. «На месте работают пожарные Москвы и Московской области», — добавил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
Путин: в России ожидается рекордный за всю историю урожай зерна
В Барселоне тысячи человек выступили против отделения Каталонии
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь