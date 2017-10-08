Девушка поцарапала лицо и сорвала погоны с полицейских в Алматинской области

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Пьяная девушка поцарапала лицо и сорвала погоны с полицейских в одной из гостиниц Уштобе, сообщила пресс-служба ДВД Алматинской области.

В отношении 26-летней гражданки, по информации ДВД, предусмотрено уголовное преследование по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

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Выяснилось, что инцидент произошел в одной из уштобинских гостиниц, в которую были вызваны полицейские по поводу учиненного постояльцами шума. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двух нарушителей — мужчину и женщину, находившихся в изрядном алкогольном подпитии.

«Нарушительница, находясь в агрессивном состоянии, набросилась с кулаками на одного из патрульных. Сорвав погоны, повредила ему униформу, кидалась в полицейских различными предметами и расцарапала лицо. В итоге задержанную пару поместили в медвытрезвитель, а после доставили для дачи показаний в Каратальский РОВД» — рассказали в областной полиции.

Уточняется, что уголовное преследование пока грозит лишь женщине, так как ее спутник, несмотря на аналогичное состояние, не выказывал столь бурную агрессию.