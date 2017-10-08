Девушка поцарапала лицо и сорвала погоны с полицейских в Алматинской области
Начато уголовное расследование по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Начато уголовное расследование по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Пьяная девушка поцарапала лицо и сорвала погоны с полицейских в одной из гостиниц Уштобе, сообщила
В отношении 26-летней гражданки, по информации ДВД, предусмотрено уголовное преследование по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).
Выяснилось, что инцидент произошел в одной из уштобинских гостиниц, в которую были вызваны полицейские по поводу учиненного постояльцами шума. Прибывшие на место происшествия патрульные задержали двух нарушителей — мужчину и женщину, находившихся в изрядном алкогольном подпитии.
«Нарушительница, находясь в агрессивном состоянии, набросилась с кулаками на одного из патрульных. Сорвав погоны, повредила ему униформу, кидалась в полицейских различными предметами и расцарапала лицо. В итоге задержанную пару поместили в медвытрезвитель, а после доставили для дачи показаний в Каратальский РОВД» — рассказали в областной полиции.
Уточняется, что уголовное преследование пока грозит лишь женщине, так как ее спутник, несмотря на аналогичное состояние, не выказывал столь бурную агрессию.
По информации полиции, задержанная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и еще не успела отбыть назначенный судом условный срок наказания. И сейчас в отношении задержанной, с учетом ее судимости, рассматривается вопрос об избрании на время расследования более строгой меры пресечения.