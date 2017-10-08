Под Симферополем загорелась трава
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости (Крым). Вдоль Московского шоссе в Симферопольском районе на открытой территории горит сухая трава и кустарник. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости (Крым). Вдоль Московского шоссе в Симферопольском районе на открытой территории горит сухая трава и кустарник. Об этом сообщает
Информация о происшествии поступила спасателям в 12 часов дня. На место ЧП оперативно направили пожарных.
«Огнеборцы оценили обстановку и приступили к тушению огня. Однако загорание сопровождается сильным задымлением и порывами ветра местами до 25 м/с, что серьезно осложняет работу. Учитывая это, а также тот факт, что произвести забор воды в этом районе местности нет возможности, было принято решение привлечь дополнительные силы», — отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты 5-ти
Угрозы населенным пунктам нет.