Под Симферополем загорелась трава

«Огнеборцы оценили обстановку и приступили к тушению огня. Однако загорание сопровождается сильным задымлением и порывами ветра местами до 25 м/с, что серьезно осложняет работу. Учитывая это, а также тот факт, что произвести забор воды в этом районе местности нет возможности, было принято решение привлечь дополнительные силы», — отметили в ведомстве.