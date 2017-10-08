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21:41 (мск), источник: РИА Крым

Под Симферополем загорелась трава

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости (Крым). Вдоль Московского шоссе в Симферопольском районе на открытой территории горит сухая трава и кустарник. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

Информация о происшествии поступила спасателям в 12 часов дня. На место ЧП оперативно направили пожарных.

«Огнеборцы оценили обстановку и приступили к тушению огня. Однако загорание сопровождается сильным задымлением и порывами ветра местами до 25 м/с, что серьезно осложняет работу. Учитывая это, а также тот факт, что произвести забор воды в этом районе местности нет возможности, было принято решение привлечь дополнительные силы», — отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты 5-ти пожарно-спасательных подразделений Федеральной противопожарной службы по Крыму. Задействованы дополнительные автоцистерны, которые подвозят воду для тушения огня. Кроме того, сельхозтехника осуществляет опашку территории для создания преграды на пути огня.

Угрозы населенным пунктам нет.

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