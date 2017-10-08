Нижегородка пострадала при выходе из маршрутки 7 октября

По словам собеседника агентства, водитель маршрутного такси № 71 при высадке пассажиров на остановке «Стрелка» не убедился, что вышли все люди, закрыл двери и начал движение. При этом девушка с маленьким ребенком не успела выйти из салона и ей зажало дверью левую ногу. После начала движения автобус протащил девушку по земле несколько метров. Ребенка она смогла посадить на землю.