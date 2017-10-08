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20:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородка пострадала при выходе из маршрутки 7 октября

Нижегородка пострадала при выходе из маршрутного такси 7 октября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» 8 октября рассказали очевидцы случившегося.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам собеседника агентства, водитель маршрутного такси № 71 при высадке пассажиров на остановке «Стрелка» не убедился, что вышли все люди, закрыл двери и начал движение. При этом девушка с маленьким ребенком не успела выйти из салона и ей зажало дверью левую ногу. После начала движения автобус протащил девушку по земле несколько метров. Ребенка она смогла посадить на землю.

Автобус остановился, только когда пассажиры обратили внимание водителя на это. Водитель остановил автобус, открыл двери разблокировав ногу женщины и сразу же уехал, не поинтерисовавшись ее состоянием. В травмпункте врачи зафиксировали у пострадавшей траву ног. Она уже написала заявление в правоохранительные органы.

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