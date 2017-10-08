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17:53 (мск), источник: Sputnik.by

Поезд сбил грузовик с корнеплодами под Барановичами

Подробности с места происшествия на железнодорожном переезде недалеко от Барановичей радио Sputnik Беларусь рассказал очевидец аварии.

Источник: Sputnik.by

На железнодорожном переезде недалеко от Барановичей пассажирский состав «Брест — Минск» сбил грузовик, который выехал на пути. Инцидент случился примерно в 15:35 в воскресенье, 8 октября, в районе станции «Юшкевичи».

От удара грузовик с овощами отбросило на соседние пути, по которым также двигался железнодорожный состав. В одном из поездов оказались музыканты брестской группы «Дай Дорогу», которые стали свидетелями происшествия. Директор группы Евгений Крук поделился подробностями увиденного.

«Сбили грузовик с буряком, и у нас очень сильно поврежден локомотив. Второй поезд, проходивший мимо, добавил еще больше, и разбросал буряки по всему району. К счастью, люди не пострадали, только овощи, собранные с большим трудом», — рассказал Крук.

По словам очевидцев, грузовик разорвало на две части. Движение поездов на данном участке остановлено. Среди пассажиров поездов также нет пострадавших, хотя, по словам Крука, удар был сильный, и людей бросило на противоположные стенки занимаемых купе.

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