Поезд сбил грузовик с корнеплодами под Барановичами

Источник: Sputnik.by

На железнодорожном переезде недалеко от Барановичей пассажирский состав «Брест — Минск» сбил грузовик, который выехал на пути. Инцидент случился примерно в 15:35 в воскресенье, 8 октября, в районе станции «Юшкевичи».

От удара грузовик с овощами отбросило на соседние пути, по которым также двигался железнодорожный состав. В одном из поездов оказались музыканты брестской группы «Дай Дорогу», которые стали свидетелями происшествия. Директор группы Евгений Крук поделился подробностями увиденного.

«Сбили грузовик с буряком, и у нас очень сильно поврежден локомотив. Второй поезд, проходивший мимо, добавил еще больше, и разбросал буряки по всему району. К счастью, люди не пострадали, только овощи, собранные с большим трудом», — рассказал Крук.