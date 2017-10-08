Неизвестные жестоко избили и ограбили жителя Чимишлийского района
Чимишлийский инспекторат полиции расследует ограбление в селе Присака. Там накануне поздним вечером злоумышленники проникли в дом 34-летнего мужчины.
Чимишлийский инспекторат полиции расследует ограбление в селе Присака. Там накануне поздним вечером злоумышленники проникли в дом 34-летнего мужчины.
Избив и связав хозяина, они унесли телевизор, фотоаппарат, телефон и сварочный аппарат.
Общая сумма ущерба оценивается в 15 тысяч леев. Открыто уголовное дело, грабителей ищут.