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17:47 (мск), источник: Publika.md

Неизвестные жестоко избили и ограбили жителя Чимишлийского района

Чимишлийский инспекторат полиции расследует ограбление в селе Присака. Там накануне поздним вечером злоумышленники проникли в дом 34-летнего мужчины.

Источник: Publika.md

Избив и связав хозяина, они унесли телевизор, фотоаппарат, телефон и сварочный аппарат.

Общая сумма ущерба оценивается в 15 тысяч леев. Открыто уголовное дело, грабителей ищут.

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