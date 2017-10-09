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08:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем столкнулись Chevrolet Niva и Kia Riо: пострадали двое

ДТП произошло в Рамони.

Автомобили Chevrolet Niva и Kia Riо столкнулись в селе Новоживотинном Рамонского района в 13:12 воскресенья, 8 октября. Водителей, 38-летнего и 40-летнего мужчин, доставили в больницу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».

По словам очевидцев, авария произошла на мосту через реку Дон. В автомобилях были двое детей — «скорая» оказала им помощь на месте. По данным ГУ МЧС по региону, на месте ДТП работали двое спасателей и одна машина.

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