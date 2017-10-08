Пострадавшие в ДТП с автобусом узбекистанцы получили компенсации от РЖД
В салоне столкнувшегося с поездом автобуса находились 56 граждан Узбекистана.
В салоне столкнувшегося с поездом автобуса находились 56 граждан Узбекистана.
АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Граждане Узбекистане, пострадавшие в ДТП под Владимиром, получили от ОАО «Российские железные дороги» по 5 тысяч рублей компенсации, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.
В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись автобус и поезда сообщением
«Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выданы теплые вещи, обеспечены сухими пайками, и каждому выплачена компенсация из расчета по 5 тысяч рублей из средств ОАО «Российские железные дороги», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Узбекистан были доставлены 36 попавших в ДТП граждан страны и тела 15 погибших.
Автобус из
В салоне автобуса находились пассажиры из Узбекистана и два водителя из Казахстана, одному из которых не удалось выжить. Ранее говорилось, что еще один казахстанец получил травмы и находится во временном пункте размещения в городе Покрове.