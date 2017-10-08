Пострадавшие в ДТП с автобусом узбекистанцы получили компенсации от РЖД

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Граждане Узбекистане, пострадавшие в ДТП под Владимиром, получили от ОАО «Российские железные дороги» по 5 тысяч рублей компенсации, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Узбекистана.

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В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись автобус и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах.

«Всем пострадавшим со стороны МЧС России была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выданы теплые вещи, обеспечены сухими пайками, и каждому выплачена компенсация из расчета по 5 тысяч рублей из средств ОАО «Российские железные дороги», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Узбекистан были доставлены 36 попавших в ДТП граждан страны и тела 15 погибших.

Автобус из Южно-Казахстанской в ночь на 6 октября столкнулся с поездом во Владимирской области. Водитель выехал на красный свет на железнодорожный переезд и заглох. По последним данным, число погибших увеличилось до 17 человек.