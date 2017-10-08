Огонь полностью охватил строительный рынок «Синдика» у МКАД

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Торговый комплекс «Синдика» в Подмосковье горит по всей площади, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

Собеседник агентства сообщил, высока вероятность обрушения отдельных частей кровли здания. «Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам», — сказал он.

По словам представителя МЧС, несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров.

С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.

«По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара», — говорится в сообщении ведомства.

«Синдика» — строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В «Синдике» около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZ_RodQBlSj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#пожар #синдика #мкад</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Prokhor (@proanbe) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-08T13:29:00+00:00">Окт 8 2017 в 6:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.