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Фоторепортажи
8Пожар на строительном рынке «Синдика»
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18:57 (мск), источник: Интерфакс

Огонь полностью охватил строительный рынок «Синдика» у МКАД

Высока вероятность частичного обрушения кровли здания.

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Торговый комплекс «Синдика» в Подмосковье горит по всей площади, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

Собеседник агентства сообщил, высока вероятность обрушения отдельных частей кровли здания. «Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам», — сказал он.

По словам представителя МЧС, несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров.

С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3 тыс. человек.
Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.

«По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара», — говорится в сообщении ведомства.

«Синдика» — строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В «Синдике» около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Сергеевич
не чего удивительного.. Пожарная сигнализация если и была установлено, то или не обслуживалась должным образом или шарашкой которой руководит местный...
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