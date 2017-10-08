Огонь полностью охватил строительный рынок «Синдика» у МКАД
Высока вероятность частичного обрушения кровли здания.
Высока вероятность частичного обрушения кровли здания.
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Торговый комплекс «Синдика» в Подмосковье горит по всей площади, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.
Собеседник агентства сообщил, высока вероятность обрушения отдельных частей кровли здания. «Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам», — сказал он.
По словам представителя МЧС, несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 тыс. квадратных метров.
По предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.
«По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара», — говорится в сообщении ведомства.
«Синдика» — строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В «Синдике» около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.