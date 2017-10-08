Один человек госпитализирован в результате пожара в торговом центре «Синдика»

Источник: РИА "Новости"

«По данным, поступившим от врачей, один мужчина госпитализирован в НИИ им. Склифосовского», — сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте пожара.

Общая площадь пожара составляет 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров и существует угроза дальнейшего обрушения.

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Как передает корреспондент ТАСС, торговый центр горит почти по всей площади, а столб черного дыма заметен даже из центра. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин.

По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.