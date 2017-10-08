Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
8Пожар на строительном рынке «Синдика»
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
19:33 (мск), источник: ТАСС

Один человек госпитализирован в результате пожара в торговом центре «Синдика»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб подтвердил информацию об одном пострадавшем в результате пожара в торговом центре «Синдика», расположенном на МКАД.

Источник: РИА "Новости"

«По данным, поступившим от врачей, один мужчина госпитализирован в НИИ им. Склифосовского», — сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте пожара.

Общая площадь пожара составляет 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров и существует угроза дальнейшего обрушения.

Читайте также
Огонь полностью охватил строительный рынок «Синдика» у МКАД

Как передает корреспондент ТАСС, торговый центр горит почти по всей площади, а столб черного дыма заметен даже из центра. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин.

По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.

На месте пожара работают почти 100 человек, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 3000 человек.

В Москве на горящем рынке «Синдика» раздаются хлопки
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Площадь пожара в торговом комплексе "Синдика" достигла 55 тыс. кв. метров
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
Огонь полностью охватил строительный рынок у МКАД
В Барселоне десятки тысяч человек выступили за единство Испании
Ким Чен Ын заявил о росте экономики КНДР
Овечкин повторил рекорд НХЛ столетней давности
Новый посол США в России Хантсман назвал свою главную цель
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
В Китае за коррупцию наказали 1,3 млн чиновников
Спорт
Покер Овечкина позволил «Вашингтону» разгромить «Монреаль» На счету Александра Овечкина уже семь шайб в двух матчах нового сезона
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь