Один человек госпитализирован в результате пожара в торговом центре «Синдика»
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб подтвердил информацию об одном пострадавшем в результате пожара в торговом центре «Синдика», расположенном на МКАД.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб подтвердил информацию об одном пострадавшем в результате пожара в торговом центре «Синдика», расположенном на МКАД.
«По данным, поступившим от врачей, один мужчина госпитализирован в НИИ им. Склифосовского», — сообщили ТАСС в оперативном штабе на месте пожара.
Общая площадь пожара составляет 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение кровли на площади 300 кв. метров и существует угроза дальнейшего обрушения.
Как передает корреспондент ТАСС, торговый центр горит почти по всей площади, а столб черного дыма заметен даже из центра. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин.
По данным ГУ МЧС по Московской области, пожар возник на складе на цокольном этаже торгового центра, оттуда огонь распространился на подземную парковку, в отдельных местах он охватил и кровлю.
На месте пожара работают почти 100 человек, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания эвакуированы 3000 человек.