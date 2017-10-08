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20:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала 36-летняя Ирина Решетникова: она ушла из дома в одном платье

Женщину вот уже третий день разыскивают родственники.

Источник: Комсомольская правда

36-летняя Ирина Решетникова ушла из дома 7 октября в районе 12 часов дня: на женщине было только платье, верхнюю одежду она с собой не взяла. Она сообщила сестре, что села на 272 маршрут, уточнила, что ее нужно встретить на проспекте Октября и все, связь прервалась. На звонки женщина не отвечает, сейчас ее разыскивают родственники и полиция.

Приметы: рост выше среднего, волос темные, окрашенные, глаза светлые.

Если у вас есть какая-либо достоверная информация о пропавшей, необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции.

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