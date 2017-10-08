В Уфе пропала 36-летняя Ирина Решетникова: она ушла из дома в одном платье

36-летняя Ирина Решетникова ушла из дома 7 октября в районе 12 часов дня: на женщине было только платье, верхнюю одежду она с собой не взяла. Она сообщила сестре, что села на 272 маршрут, уточнила, что ее нужно встретить на проспекте Октября и все, связь прервалась. На звонки женщина не отвечает, сейчас ее разыскивают родственники и полиция.