Девушка-водитель пострадала в ДТП в Костанае
В Костанае 7 октября вечером на перекрёстке проспекта Абая и улицы Л. Беды столкнулись две иномарки, один из водителей пострала, передает alau.kz.
В Костанае 7 октября вечером на перекрёстке проспекта Абая и улицы Л. Беды столкнулись две иномарки, один из водителей пострала, передает alau.kz.
По словам очевидца, на место прибыли сотрудники дорожной полиции и врачи скорой медицинской помощи.
Как на месте сказали полицейские, аварийную ситуацию создал водитель ВАЗ-2110. Девушка, чтобы уйти от столкновения, врезалась в ограждение. У девушки был рассечен лоб. Ее на машине скорой медицинской помощи увезли в больницу.
Водитель ВАЗ-2110 на месте аварии вину не признал.