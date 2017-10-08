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20:22 (мск), источник: Newtimes.kz

Девушка-водитель пострадала в ДТП в Костанае

В Костанае 7 октября вечером на перекрёстке проспекта Абая и улицы Л. Беды столкнулись две иномарки, один из водителей пострала, передает alau.kz.

Источник: Newtimes.kz

По словам очевидца, на место прибыли сотрудники дорожной полиции и врачи скорой медицинской помощи.

Как на месте сказали полицейские, аварийную ситуацию создал водитель ВАЗ-2110. Девушка, чтобы уйти от столкновения, врезалась в ограждение. У девушки был рассечен лоб. Ее на машине скорой медицинской помощи увезли в больницу.

Водитель ВАЗ-2110 на месте аварии вину не признал.

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