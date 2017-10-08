Грузовик с металлоломом опрокинулся в Челябинске

По словам очевидцев, авария произошла днём 8 октября при выезде с улицы Новомеханической на Каслинскую. Челябинцы предположили, что тяжёлая машина совершила слишком резкий поворот, что и привело к падению.

В комментариях под фотографиями одно пользователи пошутили, что грузовик просто «устал и прилёг отдохнуть», а другие заметили, что на этом участке уже несколько раз опрокидывались фуры. О том, пострадал ли во время инцидента водитель, очевидцы не сообщили.