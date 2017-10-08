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21:44 (мск), источник: РБК

В Москве эвакуировали несколько торговых центров из-за угрозы взрыва

В Москва были эвакуированы четыре торговых центра из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как рассказал источник ТАСС, на данный момент людей вывели из торгового центра «Тульский», из Митинского радиорынка и торгово-развлекательного центра «Гудзон» и из ТЦ «Дубровка».

По данным источника «Интерфакса», из ТЦ Дубровка и «Тульский» были эвакуированы 3 тыс. человека. Из «Гудзона» были выведены более тысячи человек. Здания проверяются кинологами на предмет взрывных устройств.

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Волна сообщений о ложном минировании зданий прокатилась по городам России с 10 сентября. После проверки объектов взрывных устройств обнаружено не было. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что установлены четверо подозреваемых причастных в распространении сообщений. По его словам, это граждане России, которые находятся за границей. Бортников добавил, что у них есть пособники на российской территории.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В воскресенье, 8 октября, полицейские задержали жителя Подмосковья по подозрению в звонке о ложном минировании магазина на Ленинградском проспекте.

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