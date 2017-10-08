В Москве эвакуировали несколько торговых центров из-за угрозы взрыва

Как рассказал источник ТАСС, на данный момент людей вывели из торгового центра «Тульский», из Митинского радиорынка и торгово-развлекательного центра «Гудзон» и из ТЦ «Дубровка».

По данным источника «Интерфакса», из ТЦ Дубровка и «Тульский» были эвакуированы 3 тыс. человека. Из «Гудзона» были выведены более тысячи человек. Здания проверяются кинологами на предмет взрывных устройств.

Надоело, уже вторая эвакуация за эту неделю. Жить становится страшно. Про ТЦ, вокзалы, школы еще сообщают, а что с жилыми домами?!? Публикация от tanyakoroleva (@tanyakoroleva775) Окт 8 2017 в 9:34 PDT

Волна сообщений о ложном минировании зданий прокатилась по городам России с 10 сентября. После проверки объектов взрывных устройств обнаружено не было. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что установлены четверо подозреваемых причастных в распространении сообщений. По его словам, это граждане России, которые находятся за границей. Бортников добавил, что у них есть пособники на российской территории.