В Москве эвакуировали несколько торговых центров из-за угрозы взрыва
В Москва были эвакуированы четыре торговых центра
В Москва были эвакуированы четыре торговых центра
Как рассказал источник ТАСС, на данный момент людей вывели из торгового центра «Тульский», из Митинского радиорынка и
По данным источника «Интерфакса», из ТЦ Дубровка и «Тульский» были эвакуированы 3 тыс. человека. Из «Гудзона» были выведены более тысячи человек. Здания проверяются кинологами на предмет взрывных устройств.
Волна сообщений о ложном минировании зданий прокатилась по городам России с 10 сентября. После проверки объектов взрывных устройств обнаружено не было. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что установлены четверо подозреваемых причастных в распространении сообщений. По его словам, это граждане России, которые находятся за границей. Бортников добавил, что у них есть пособники на российской территории.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В воскресенье, 8 октября, полицейские задержали жителя Подмосковья по подозрению в звонке о ложном минировании магазина на Ленинградском проспекте.