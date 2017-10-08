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8 октября, источник: БЕЛТА

В Витебске столкнулись две легковушки: оба водителя доставлены в больницу

ДТП произошло около 18.30 в районе дома № 162 по улице Гагарина. Здесь водитель автомобиля «Опель» 1984 года рождения обгонял маршрутное такси.

8 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись на улице Гагарина в Витебске: оба водителя доставлены в больницу. О первых подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло около 18.30 в районе дома № 162 по улице Гагарина. Здесь водитель автомобиля «Опель» 1984 года рождения обгонял маршрутное такси. По словам очевидцев, совершая маневр, он пересек сплошную линию дорожной разметки и столкнулся с «Мицубиси», которым управлял мужчина 1988 года рождения. После столкновения водителя «Мицубиси» из салона извлекали спасатели.

Для оценки физического состояния оба водителя доставлены в больницу. У них взяты биоанализы.

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