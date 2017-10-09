На Кубани гонщик насмерть сбил человека на соревнованиях

Как рассказывают очевидцы, мужчина перебегал трассу в неположенном месте на первом крутом трамплине. В этот момент его сбил один из гонщиков, а следом наехало еще несколько мотоциклистов. 46-летний пострадавший скончался на месте. Соревнования закрыли.