Пожар в ТЦ «Синдика» локализован

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожар в здании ТЦ «Синдика» на МКАД локализован, сообщили в оперативном штабе.

«Объявлена локализация пожара в 22:56 мск», — сказал представитель штаба. По его словам, пожар локализован на площади 55 тыс. кв. м.

При этом очаги пожара в здании сохраняются, уточнил руководитель ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он отметил, что угроза распространения огня снята, так как был задействован комплекс «Шквал».

Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не наблюдается. Сергей Полетыкин Руководитель ГУ МЧС России по Московской области

Причины пожара и размер ущерба будет устанавливать криминалистическая лаборатория после ликвидации возгорания, добавил Полетыкин.

В тушении пожара принимают участие более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Также задействованы специализированная пожарно-спасательная техника — коленчатые подъемники, автолестницы, пожарные автоцистерны. «Авиацией произведено 120 сбросов, слито свыше 600 тонн воды», — говорится в сообщении МЧС России.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, специалисты рассматривают несколько версий причин пожара, в их числе и поджог.

«Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минздрава Московской области уточнили, что пострадали три человека.

«В результате пожара за медицинской помощью обратились три человека», — сказал сотрудник пресс-службы. По информации источника ТАСС в экстренных службах, один человек был доставлен в НИИ им. Склифосовского, еще двоим медпомощь была оказана амбулаторно. Состояние госпитализированного мужчины оценивается как средней степени тяжести. «У него ожоги, которые не представляют угрозы для жизни», — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе МЧС отметили, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей. «Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация, — сказал собеседник агентства. — Благодаря этому удалось избежать паники и наступления тяжелейших последствий с учетом того, что дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека».