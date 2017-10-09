Пожар в ТЦ «Синдика» локализован
В качестве одной из версий причин возгорания рассматривается поджог, сообщил источник в правоохранительных органах.
В качестве одной из версий причин возгорания рассматривается поджог, сообщил источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пожар в здании ТЦ «Синдика» на МКАД локализован, сообщили в оперативном штабе.
«Объявлена локализация пожара в 22:56 мск», — сказал представитель штаба. По его словам, пожар локализован на площади 55 тыс. кв. м.
При этом очаги пожара в здании сохраняются, уточнил руководитель ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. Он отметил, что угроза распространения огня снята, так как был задействован комплекс «Шквал».
Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не наблюдается.
Причины пожара и размер ущерба будет устанавливать криминалистическая лаборатория после ликвидации возгорания, добавил Полетыкин.
В тушении пожара принимают участие более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Также задействованы специализированная
«Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации», — сказал собеседник агентства.
«В результате пожара за медицинской помощью обратились три человека», — сказал сотрудник
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В МЧС подтвердили, что, когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ был сразу перекрыт, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей. Людей направляли по путям эвакуации. «На парковке уже было сильнейшее задымление. Там начиналось горение. Люди могли там задохнуться, существовала угроза взрыва машин, поэтому решение о закрытии доступа на парковку правильное. Не один автомобиль не стоит человеческой жизни», — сказал представитель МЧС.