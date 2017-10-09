Под Краснодаром семья с ребенком отравилась газом
В поселке Агроном Динского района Краснодарского края 8 октября семья погибла от отравления угарным газом.
В поселке Агроном Динского района Краснодарского края 8 октября семья погибла от отравления угарным газом.
Тела мужчины и женщины, а также их малолетнего ребенка в частном доме на улице Почтовой обнаружила их родственница. В СКР сообщили, что предварительной причиной смерти считается отравление угарным газом
По факту произошедшего проводится проверка, передает «Интерфакс».