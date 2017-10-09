Роспотребнадзор дал рекомендации жителям районов около ТЦ «Синдика»

Источник: РИА Новости

В ведомстве отметили, что содержание опасных для здоровья веществ на территории жилой застройки около горящего рынка не превышает предельно допустимой концентрации.

При этом Роспотребнадзор рекомендует москвичам минимизировать время пребывания на улице в зоне задымления, плотно закрывать окна и двери.

Увлажнять воздух в помещении можно простым способом — необходимо намочить полотенце (простынь и прочее) и повесить на дверь, менять каждые 2−4 часа. Роспотребнадзор также рекомендует провести влажную уборку помещений, пить побольше жидкости. И в случае использования кондиционеров избегать переохлаждения.

В ведомстве отметили, что проверили воздух не только на территории Москвы, но и в Московской области. При этом контроль проведён не только на содержание продуктов горения, но и на формальдегиды, поскольку горят стройматериалы.

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«По последним результатам лабораторных исследований, содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения (диоксид азота, оксид углерода, суммарные углеводороды), на территории жилой застройки не превышает предельно-допустимой концентрации», — заявили в ведомстве.

Контроль за качеством атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, ближайшей к территории пожара, ведётся на постоянной основе.