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00:30 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям районов около ТЦ «Синдика»

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует жителям Москвы и Подмосковья, чьи дома находятся около горящего ТЦ «Синдика», минимизировать время пребывания на улице в зоне задымления и плотно закрывать окна. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

В ведомстве отметили, что содержание опасных для здоровья веществ на территории жилой застройки около горящего рынка не превышает предельно допустимой концентрации.

При этом Роспотребнадзор рекомендует москвичам минимизировать время пребывания на улице в зоне задымления, плотно закрывать окна и двери.

Увлажнять воздух в помещении можно простым способом — необходимо намочить полотенце (простынь и прочее) и повесить на дверь, менять каждые 2−4 часа. Роспотребнадзор также рекомендует провести влажную уборку помещений, пить побольше жидкости. И в случае использования кондиционеров избегать переохлаждения.

В ведомстве отметили, что проверили воздух не только на территории Москвы, но и в Московской области. При этом контроль проведён не только на содержание продуктов горения, но и на формальдегиды, поскольку горят стройматериалы.

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«По последним результатам лабораторных исследований, содержание загрязняющих веществ, свойственных процессу горения (диоксид азота, оксид углерода, суммарные углеводороды), на территории жилой застройки не превышает предельно-допустимой концентрации», — заявили в ведомстве.

Контроль за качеством атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, ближайшей к территории пожара, ведётся на постоянной основе.

Торговый центр «Синдика», расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, трое. К тушению пожара привлечена авиация.

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