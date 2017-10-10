Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
13Самое продаваемое оружие в США
01:53 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл

Демонстранты вернулись в город в штате Вирджиния, где в августе произошли стычки между ультраправыми и антифа, в ходе которых погибла девушка.

Источник: Reuters

Белые националисты вернулись в Шарлоттсвилль, США, через два месяца после жестких столкновений с антифа и активистами левых движений. Тогда в ходе беспорядков погибла участница контр-акции, 32-летняя Хезер Хайер.

Мэр города Майк Сайнер назвал небольшую группу людей, собравшихся вокруг памятника генералу Роберту Ли, «подлыми неонацистами, нанесшими в город очередной позорный визит».

«Вам здесь не рады! Убирайтесь домой!» — написал градоначальник на своей странице в «Твиттере».

Факельное шествие было организовано лидером группы правых активистов Ричардом Спенсером.

На опубликованных им видео протестующие кричат: «Вы не замените нас» и «Мы еще вернемся».

Статуя генерала Роберта Ли, командовавшего армией конфедератов, в ходе Гражданской войны, была также местом встречи на марше «Объединим правых» в августе. Участники акции выступали против попыток городских властей снести памятник.

Протестующая против акции ультраправых Хезер Хайер погибла, когда в толпу противников марша врезался автомобиль.

Около 40−50 человек приняли участие в сборе в парке Освобождения у статуи генерала Ли. Пока рассматривается судебный иск против сноса памятника, он накрыт.

Читайте также
СМИ: в США предъявили обвинения в убийстве врезавшемуся в толпу мужчине

Спенсер, который вел прямую видеотрансляцию акции в интернете, заявил в ее ходе, что Шарлоттсвилль стал символом подавления свободы слова и разрушения исторических памятников.

Группа одинаково одетых людей с зажжеными факелами в руках скандировала: «Юг снова восстанет» и «Россия — наш друг».

Один из участников собрания сказал, что группа вернулась, чтобы «представлять интересы белых американцев», и критиковал местное сообщество и СМИ.

Полиция сообщила, что группа покинула парк незадолго до восьми вечера. Мэр Майк Зингер сказал, что власти ищут правовые пути предотвращения подобных маршей в будущем.

Спенсер вел прямую трансляцию последнего факельного шествия | Источник: Reuters
Читайте также
Трамп подписал закон с осуждением расизма

Спенсер — основатель ультраправового сайта и аналитического центра. Он известен рядом спорных заявлений, сделанных в ходе различных акций, включая выступление в поддержку «мирные» этнические чистки.

Дебаты том, нужно ли сносить памятники лидерам Конфедерации, ассоциирующимся со временами рабства, идут в США до сих пор.

После вспышки насилия в Шарлоттсвилле местные власти в некоторых штатах предприняли шаги по демонтажу подобных памятников.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
С-400 для Саудовской Аравии: "морковка перед Москвой" или выгодная сделка?
Минюст РФ уведомил американские СМИ о возможных ограничениях
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Утверждены бесплатные нормы провоза ручной клади в самолетах
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ по футболу в России
Задержан перешедший границу с Россией украинский военнослужащий
Эрдоган задремал на совместной с Порошенко пресс-конференции
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь