Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл
Демонстранты вернулись в город в штате Вирджиния, где в августе произошли стычки между ультраправыми и антифа, в ходе которых погибла девушка.
Демонстранты вернулись в город в штате Вирджиния, где в августе произошли стычки между ультраправыми и антифа, в ходе которых погибла девушка.
Белые националисты вернулись в Шарлоттсвилль, США, через два месяца после жестких столкновений с антифа и активистами левых движений. Тогда в ходе беспорядков погибла участница
Мэр города Майк Сайнер назвал небольшую группу людей, собравшихся вокруг памятника генералу Роберту Ли, «подлыми неонацистами, нанесшими в город очередной позорный визит».
«Вам здесь не рады! Убирайтесь домой!» — написал градоначальник на своей странице в «Твиттере».
Факельное шествие было организовано лидером группы правых активистов Ричардом Спенсером.
На опубликованных им видео протестующие кричат: «Вы не замените нас» и «Мы еще вернемся».
Статуя генерала Роберта Ли, командовавшего армией конфедератов, в ходе Гражданской войны, была также местом встречи на марше «Объединим правых» в августе. Участники акции выступали против попыток городских властей снести памятник.
Около 40−50 человек приняли участие в сборе в парке Освобождения у статуи генерала Ли. Пока рассматривается судебный иск против сноса памятника, он накрыт.
Спенсер, который вел прямую видеотрансляцию акции в интернете, заявил в ее ходе, что Шарлоттсвилль стал символом подавления свободы слова и разрушения исторических памятников.
Группа одинаково одетых людей с зажжеными факелами в руках скандировала: «Юг снова восстанет» и «Россия — наш друг».
Один из участников собрания сказал, что группа вернулась, чтобы «представлять интересы белых американцев», и критиковал местное сообщество и СМИ.
Полиция сообщила, что группа покинула парк незадолго до восьми вечера. Мэр Майк Зингер сказал, что власти ищут правовые пути предотвращения подобных маршей в будущем.
Спенсер — основатель ультраправового сайта и аналитического центра. Он известен рядом спорных заявлений, сделанных в ходе различных акций, включая выступление в поддержку «мирные» этнические чистки.
Дебаты том, нужно ли сносить памятники лидерам Конфедерации, ассоциирующимся со временами рабства, идут в США до сих пор.
После вспышки насилия в Шарлоттсвилле местные власти в некоторых штатах предприняли шаги по демонтажу подобных памятников.