Белые националисты вернулись в Шарлотсвилл

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Белые националисты вернулись в Шарлоттсвилль, США, через два месяца после жестких столкновений с антифа и активистами левых движений. Тогда в ходе беспорядков погибла участница контр-акции, 32-летняя Хезер Хайер.

Мэр города Майк Сайнер назвал небольшую группу людей, собравшихся вокруг памятника генералу Роберту Ли, «подлыми неонацистами, нанесшими в город очередной позорный визит».

«Вам здесь не рады! Убирайтесь домой!» — написал градоначальник на своей странице в «Твиттере».

Факельное шествие было организовано лидером группы правых активистов Ричардом Спенсером.

На опубликованных им видео протестующие кричат: «Вы не замените нас» и «Мы еще вернемся».

Статуя генерала Роберта Ли, командовавшего армией конфедератов, в ходе Гражданской войны, была также местом встречи на марше «Объединим правых» в августе. Участники акции выступали против попыток городских властей снести памятник.

Протестующая против акции ультраправых Хезер Хайер погибла, когда в толпу противников марша врезался автомобиль.

Около 40−50 человек приняли участие в сборе в парке Освобождения у статуи генерала Ли. Пока рассматривается судебный иск против сноса памятника, он накрыт.

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Спенсер, который вел прямую видеотрансляцию акции в интернете, заявил в ее ходе, что Шарлоттсвилль стал символом подавления свободы слова и разрушения исторических памятников.

Группа одинаково одетых людей с зажжеными факелами в руках скандировала: «Юг снова восстанет» и «Россия — наш друг».

Один из участников собрания сказал, что группа вернулась, чтобы «представлять интересы белых американцев», и критиковал местное сообщество и СМИ.

Полиция сообщила, что группа покинула парк незадолго до восьми вечера. Мэр Майк Зингер сказал, что власти ищут правовые пути предотвращения подобных маршей в будущем.

Спенсер вел прямую трансляцию последнего факельного шествия | Источник: Reuters

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Спенсер — основатель ультраправового сайта и аналитического центра. Он известен рядом спорных заявлений, сделанных в ходе различных акций, включая выступление в поддержку «мирные» этнические чистки.

Дебаты том, нужно ли сносить памятники лидерам Конфедерации, ассоциирующимся со временами рабства, идут в США до сих пор.

После вспышки насилия в Шарлоттсвилле местные власти в некоторых штатах предприняли шаги по демонтажу подобных памятников.