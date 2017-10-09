Приморец хранил у себя 130 кг наркотиков

Сотрудники полиции отдела МВД России по Ханкайскому району задержали жителя города Находки, у которого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории заброшенной фермы в окрестностях села Новоселище был обнаружен схрон с крупной партией наркосодержащего растения. После заключения эксперта стало ясно, что изъятое вещество является частями наркосодержащего растения — конопли общей массой в пересчете на высушенное вещество около 130 кг, что квалифицируется как особо крупный размер. 29-летнего приморца оперативно доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств, где он дал признательные показания.

Установлено: подозреваемый обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки.