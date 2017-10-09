Приморец хранил у себя 130 кг наркотиков
29-летний мужчина признался в содеянном.
29-летний мужчина признался в содеянном.
Сотрудники полиции отдела МВД России по Ханкайскому району задержали жителя города Находки, у которого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе
Установлено: подозреваемый обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли и решил их собрать с целью заготовки наркотического средства. Мужчина периодически приходил на участок и срезал растения, затем укладывал на принесенные заранее пологи для просушки.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.