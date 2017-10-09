Водитель джипа устроил массовую аварию во Владивостоке

Минувшим вечером в приморской столице произошла авария с участием трёх автомобилей. На въезде на Золотой мост столкнулись Toyota Land Cruiser, Toyota Allion и Toyota Prius. Как сообщают очевидцы, виновником происшествия стал водитель джипа. Он не выдержал дистанцию и ударил «Аллион», а затем «Приус». Причиной аварии стал алкоголь. Владелец «Ленд Крузера» немного выпил перед тем, как сесть за руль — в этом он сам признался. Мужчина думал, что всё обойдётся — как выяснилось, напрасно. Спокойно добраться до места назначения ему так и не удалось. Что, в принципе, неудивительно — даже после пары рюмок реакция изменяется.