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03:51 (мск), источник: Восток Медиа

Водитель джипа устроил массовую аварию во Владивостоке

Мужчина ошибочно полагал, что от пары рюмок ему ничего не будет.

Выпивший водитель внедорожника стал виновником массовой аварии во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа». Он немного «заложил за воротник» и сел за руль, понадеявшись на счастливый случай. Надежда оказалась напрасной.

Минувшим вечером в приморской столице произошла авария с участием трёх автомобилей. На въезде на Золотой мост столкнулись Toyota Land Cruiser, Toyota Allion и Toyota Prius. Как сообщают очевидцы, виновником происшествия стал водитель джипа. Он не выдержал дистанцию и ударил «Аллион», а затем «Приус». Причиной аварии стал алкоголь. Владелец «Ленд Крузера» немного выпил перед тем, как сесть за руль — в этом он сам признался. Мужчина думал, что всё обойдётся — как выяснилось, напрасно. Спокойно добраться до места назначения ему так и не удалось. Что, в принципе, неудивительно — даже после пары рюмок реакция изменяется.

К счастью для автомобилиста, последствия аварии оказались не очень серьёзными. Однако раскошелиться владельцу джипа теперь придётся.

Стоит отметить, что в последнее время во Владивостоке участились «пьяные» аварии. Зачастую такие происшествия не обходятся без пострадавших. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о нетрезвой автоледи, которая на прошлой неделе протаранила автомобиль такси. Сразу после столкновения дама попыталась сбежать с места аварии, но её задержали прохожие.

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