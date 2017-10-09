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07:23 (мск), источник: ТАСС

Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города

В результате ЧП никто не пострадал, однако арендаторы торговых точек понесли большие убытки, поскольку большую часть товара на пройденной огнем площади спасти не удалось.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Второй за минувшие сутки крупный пожар произошел на торговых объектах страны. Днем горел строительный центр «Синдика» в Москве, а поздно вечером загорелся крупнейший в Ростове-на-Дону вещевой оптовый рынок «Восточный». Пожар охватил 6 тыс. кв. м рынка, общая площадь которого составляет около 40 тыс. кв. м. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Рынок «Восточный» (в городе его называют «Темерник») — основной вещевой рынок региона. Известен также тем, что там проводилась часть съемок российского сериала «Челночницы».

Площадь выросла в 10 раз

Сообщение о пожаре на рынке в Ростове-на-Дону поступило около 21:08 мск в воскресенье. Горел торговый павильон на площади около 600 кв. м, затем пожар перекинулся на торговые ряды.

Ему был присвоен второй ранг сложности, однако спустя меньше часа, когда площадь достигла 5 тыс. кв. м, ранг был повышен до наивысшего для города — четвертого.

Около полуночи площадь увеличилась до 6 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля — примерно на половине пройденного огнем участка. Спустя почти пять часов пожарным удалось локализовать возгорание. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. В ликвидации участвуют около 400 человек и 50 единиц техники, в том числе 182 человека — от МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Товар на миллионы

Пожар произошел во внерабочее время — рынок открыт до 20:00 мск, поэтому эвакуация не потребовалась. Пожар произошел на так называемом «Верхнем Темернике» (рынок разделяется на две части), вторая его часть от огня не пострадала.

Вскоре после начала пожара на место ЧП начали стягиваться продавцы и арендаторы торговых точек. Им удалось вынести часть товара с территории, однако большую часть товара на пройденной огнем площади спасти не удалось.

«У меня товара сгорело, наверное, на миллион. Не знаю, что тут произошло. Мне позвонили, сказали — рынок горит. Вынести смогли совсем чуть-чуть», — рассказала ТАСС продавец Светлана.

Торговец Тамара поделилась, что «успели вытащить товар всего на 50−100 тыс. [рублей], было намного больше».

Ликвидация продолжается

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. По данным Южного регионального центра МЧС, необходимости в привлечении дополнительных сил на место нет.

В МЧС заявляли о готовности самолета-амфибии Бе-200 и вертолета Ми-8. На месте пожара работают лаборатории для замеров уровня ПДК вредных веществ в атмосфере воздуха, превышений вредных веществ не зафиксировано.

Площадь перед рынком заполнена тюками со спасенным товаром, торговцы не уходят и охраняют их. Также на месте работают сотрудники полиции, которые, по данным пресс-службы регионального глава МВД, обеспечивают охрану общественного порядка и отвод транспорта.

Причину возгорания установят эксперты, в МЧС от комментариев пока воздерживаются.

Информации о проверках по факту пожара со стороны правоохранительных органов пока нет.

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