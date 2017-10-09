Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Названа вероятная причина третьей мировой войныЭксперты предложили установить особый контроль за гиперзвуковыми ракетами
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ о рекорде снайперов РФ: Поразили мишень дальностью 4,2 км
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
05:08 (мск), источник: VLADNEWS

Серийный грабитель задержан в Приморье

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователями отдела МВД России по городу Находке завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого местного жителя в серии краж из частных домовладений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. Мужчина совершал хищения чужого имущества в период с 18 мая по 7 июня 2017 года.

Следствием установлено, что обвиняемый незаконно проникал на огороженную территорию частных домовладений. Пользуясь тем, что его никто не видит, отжимал с помощью подручных средств рамы оконных конструкций и забирался в помещение.

Из чужого жилья он выносил бытовую технику, электроинструменты, ювелирные украшения и бижутерию, автомобильные запчасти и другие ценные вещи.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 300 тысяч рублей. Похищенным имуществом обвиняемый распоряжался по своему усмотрению. Часть изъятых у него вещей возвращена законным владельцам.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным пунктами 2, 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере), завершено. Доказана причастность фигуранта к серии имущественных преступлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Авария в Приморье унесла жизнь ребенка
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован
Палестинские боевики выпустили ракету по Израилю
Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину
Госдума разъяснит гражданам законы в социальных сетях
В Ростове-на-Дону горит рынок на площади 5000 кв. метров
США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь