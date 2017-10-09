Жительница Китая пыталась вывезти из РФ нефрит, спрятав камни в носки

Представители таможни уточнили, что инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», а нарушительница была пассажиром туристического автобуса, следовавшего из России в Китай. «После обнаружения камней гражданка пояснила, что вывозит их из России для личных целей: из них она хотела изготовить браслеты. О том, что минералы нельзя вывозить из России, она якобы не знала, но на всякий случай спрятала их под одеждой», — добавили в пресс-службе.