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05:10 (мск), источник: ТАСС

Жительница Китая пыталась вывезти из РФ нефрит, спрятав камни в носки

Женщина утверждает, что не знала о запрете на вывоз минерала из России.

ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Забайкалье помешали жительнице Китая вывезти из России три камня, предположительно, нефрита, которые женщина упаковала в синтетические носки, сообщила пресс-служба Читинской таможни.

В ходе личного таможенного досмотра гражданка Китая добровольно выдала три необработанных минерала бело-серого и бело-коричневого цветов — предположительно, нефрит. Каждый минерал был упакован в цветной синтетический носок. Общий вес минералов составил почти 5 кг.
Пресс-служба Читинской таможни

Представители таможни уточнили, что инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», а нарушительница была пассажиром туристического автобуса, следовавшего из России в Китай. «После обнаружения камней гражданка пояснила, что вывозит их из России для личных целей: из них она хотела изготовить браслеты. О том, что минералы нельзя вывозить из России, она якобы не знала, но на всякий случай спрятала их под одеждой», — добавили в пресс-службе.

Минералы изъяты и направлены на экспертизу.

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