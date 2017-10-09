Жительница Китая пыталась вывезти из РФ нефрит, спрятав камни в носки
Женщина утверждает, что не знала о запрете на вывоз минерала из России.
Женщина утверждает, что не знала о запрете на вывоз минерала из России.
ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники таможни в Забайкалье помешали жительнице Китая вывезти из России три камня, предположительно, нефрита, которые женщина упаковала в синтетические носки, сообщила
В ходе личного таможенного досмотра гражданка Китая добровольно выдала три необработанных минерала бело-серого и бело-коричневого цветов — предположительно, нефрит. Каждый минерал был упакован в цветной синтетический носок. Общий вес минералов составил почти 5 кг.
Представители таможни уточнили, что инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», а нарушительница была пассажиром туристического автобуса, следовавшего из России в Китай. «После обнаружения камней гражданка пояснила, что вывозит их из России для личных целей: из них она хотела изготовить браслеты. О том, что минералы нельзя вывозить из России, она якобы не знала, но на всякий случай спрятала их под одеждой», — добавили в
Минералы изъяты и направлены на экспертизу.